Vanessa Pesenti | “Edilizia bergamasca in salute | ma ora servono misure strutturali e non bonus”

(Di domenica 28 maggio 2023) Dal 2017 guida con competenza ed entusiasmo i costruttori bergamaschi, attraverso anni non semplici fatti di tentativi di uscire da una crisi lunghissima, tra un susseguirsi infinito die imprevedibili variabili che insidiano il settore: ma, numero uno di Ance Bergamo, ha lo spirito battagliero di chi è abituato a guadagnarsi tutto e non arretra di un millimetro nelle sue convinzioni. Le istanze delle imprese che rappresenta, infatti, le ha sempre portate ai tavoli che contano, regionali e nazionali, e continua a farlo oggi che il prezzario di riferimento non rispecchia a pieno la situazione del mercato e che il nuovo codice degli appalti da un lato è migliorativo e dall’altro non risolve invece alcune problematiche pressanti. Perché nonostante negli ultimi due anni l’...

Secondo i costruttori - ha detto la Vicepresidente economico - fiscale tributaria,- la revisione delle agevolazioni contenuta nella delega fiscale dovrebbe puntare a sfoltire i quasi ...E questo l'obiettivo che deve porsi una riforma del Superbonus e delle agevolazioni edilizie secondo, presidente ANCE . La numero uno dell'associazione dei costruttori edili, in sede ...L'Ance ha già in mente un progetto da proporre per rimodulare i bonus casa , come spiega la vicepresidente dell'associazione dei costruttori,. In audizione in commissione Finanze alla ...

“Il trend positivo è continuato anche nei primi mesi di quest’anno, con un’ulteriore crescita del +10,1% – ha sottolineato la presidente Vanessa Pesenti – sebbene la recente indagine di Unioncamere ...La vicepresidente dell'associazione dei costruttori, Vanessa Pesenti ieri pomeriggio ha guidato la delegazione che ha partecipato alle audizioni sulla delega fiscale in commissione Finanze alla Camera ...