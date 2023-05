Vanessa Incontrada | chi è l’ex marito Andrea Palmieri | “Persi la testa per mio cognato Rossano”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 maggio 2023)dal 2007 è stata legata aLaurini con il quale, l’anno seguente, ha avuto anche un figlio. Un grande amore tra i due, una coppia indissolubile, nata da un colpo di fulmine. Una scintilla scattata al primo incontro. Ma non tutti sono a conoscenza del fatto che, all’epoca, c’era qualche cosa di differente. Il noto direttore artistico di alcuni locali in Maremma, era sposato con la sorella delfidanzato dellaera molto amica con Chiara, per questo è stata accusata per molto tempo di aver rubato ilad un’altra donna. Eppureha voluto chiarire una volta per tutte la situazione. Per ...