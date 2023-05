Vanessa Incontrada | chi è l’ex compagno Rossano Laurini | ”Tra noi non si alzerà un muro | non ci sarà una fine”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 maggio 2023) Imprenditore e direttore artistico di alcuni club e discoteche di Follonica,dicon cui, la nota showgirl, ha vissuto una storia d’amore tormentata.e la storia conè nato nel 1970. Non si sa molto circa la famiglia o la data di nascita, in quantoè molto riservato e si tiene ben lontano dal mondo dello spettacolo. Vive a Follonica ama andare in moto e praticare numerosi sport.è noto nell’ambiente della movida toscana in quanto direttore di alcuni club come il Baluba, il Disco Village e l’Alegria. Sposato per 12 anni ...