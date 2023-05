(Di domenica 28 maggio 2023) "Quando leggo che ci sono 17mila insegnanti in fuga dalla Lombardia... sono dati che emergono con evidenza - ha aggiunto - ma i nostri del ministero sono ancora più drammatici. In alcune zone c'è una ...

Anche sull'assicurazione "come è possibile che nessuno ci abbia pensato prima - ha spiegato- . Tutta la pubblica amministrazione è assicurata, solo il personale della scuola no". Più in ...Classi di 29 non permetterebbero di mantenerla edire compiere una scelta a svantaggio dei bambini. A Capannori, inoltre, da anni stiamo portando avanti il Patto per la scuola, che rende la ...Caro - affitti, Bernini controLa Francia ritorna all'attacco sulla politica migratoria ... La Francia rinfaccia all'Italia tutto quello cherinfacciare alla Germania Le accuse del ...

Valditara: "Ci vorrebbe un piano casa per i docenti e stipendi più alti" la Repubblica

Per il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara bisogna "trovare incentivi per le aree di frontiera affinchè non ci sia la fuga dei docenti. Penso ad esempio… Leggi ...Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara alla scuola di formazione politica della Lega a Milano ...