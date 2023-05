Usa | Us Space Command | ‘pronti a combattere nello spazio anche stanotte’

(Di domenica 28 maggio 2023) Washington, 28 mag. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono pronti per un conflittograzie al fatto di aver sviluppato tecnologie anti-satellite per contrastare le minacce poste da paesi “provocatori” come Russia e Cina. Lo ha detto il generale di brigata Jesse Morehouse dell’US, il ramo dell’esercito americano responsabile delle operazioni spaziali, spiegando che l’aggressione russa e l’ambizione della Cina di diventare la potenza spaziale dominante entro la metà del secolo non hanno lasciato agli Stati Uniti “nessuna altra scelta” se non quella di prepararsi per scaramucce in orbita.“Gli Stati Uniti d’America sono pronti astanottese necessario”, ha detto Morehouse ai giornalisti in un briefing presso l’ambasciata ...

Washington, 28 mag. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono pronti per un conflitto nello spazio grazie al fatto di aver sviluppato tecnologie anti-satellite per contrastare le minacce poste da paesi "provocatori" come Russia e Cina. Grande attenzione sarà dedicata alle sinergie industriali e commerciali tra l'Italia e gli Stati Uniti, anche alla luce della doppia transizione ecologica e ...