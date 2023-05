Usa | c' è l' accordo tra Biden e McCarthy sul tetto del debito Default scongiurato

Per McCarthy si tratta di una 'linea rossa' per qualsiasisul tetto del debito ma il ... approfondimentoa rischio default, Fitch mette rating su debito sotto osservazione FOTOGALLERY ©Getty ...Scampato pericolo. Dopo una maratona di colloqui, negoziati e persino passeggiate in bicicletta all'alba, repubblicani e democratici hanno trovato unche eviterà il primo default nella storia degli Stati Uniti. Si tratta, riferiscono fonti della Casa Bianca al New York Times, di un'"intesa di principio" che prevede l'innalzamento del tetto ...L'raggiunto nella notte è un "di principio" per aumentare il tetto del debito nazionale, riducendo drasticamente la spesa federale. Si tratta di un'intesa necessaria per scongiurare ...

«Questa sera io e lo Speaker McCarthy abbiamo raggiunto un accordo sul tetto del debito». Lo annuncia il presidente americano Joe Biden in una nota sottolineando che si tratta di «un compromesso e qui ...Mentre i giornali USA parlano di accordo praticamente raggiunto, con Joe Biden che avrebbe intimato a tutte le parti coinvolte di portarlo in Congresso e votarlo nel più breve tempo possibile, ecco Bi ...