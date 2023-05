Usa | accordo di principio tra la Casa Bianca e lo speaker repubblicano Mc Carthy per evitare il default di Washington dal 5 giugno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023) Scampato pericolo. Dopo una maratona di colloqui, negoziati e persino passeggiate in bicicletta all’alba, repubblicani e democratici hanno trovato unche eviterà il primonella storia degli Stati Uniti. Paventato nei giorni scorsi dallo stesso presidente Joe Biden. L’diè stato raggiunto al telefono dal presidente e dallodella Camera Kevin Mce dovrà essere sottoposto al voto mercoledì per essere approvato prima del 5, data cruciale, secondo la segretaria al Tesoro Janet Yellen, dopo la quale gli Stati Uniti non saranno più in grado di pagare i conti. “Dopo settimane di trattative, siamo giunti a undi. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma credo che questo sia ...