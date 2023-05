Urne aperte per i ballottaggi. Affluenza in calo

Si vota oggi e domani,dalle 7 di questa mattina. 41 i Comuni, di cui 7 capoluoghi . Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi . Primo turno invece in Sicilia e Sardegna. Si ...Lerimarrannofino alle 23 e riapriranno lunedì, dalle 7 alle 15. Gli elettori coinvolti complessivamente nei ballottaggi sono 1.340.688. Si voterà uno dei due candidati in 7 capoluoghi: ...Si vota oggi e domani,dalle 7 di questa mattina. 41 i Comuni, di cui 7 capoluoghi . Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi . Primo turno invece in Sicilia e Sardegna. Si ...

Stamattina alle 7:00 si sono aperte le urne per i ballottaggi in 41 comuni italiani e per il primo turno delle amministrative in Siciliae Sardegna.Urne aperte in Turchia per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Salvo"sorprese elettorali, è attesa la vittoria del capo dello Stato turco uscente, Recep Tayyip Erdogan, contro lo sfidante K ...