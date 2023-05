Urne aperte in Spagna per le elezioni regionali e comunali

(Di domenica 28 maggio 2023) Operazioni di voto al via in, dove 35,5 milioni di cittadini sono chiamati alleperin praticamente tutto il Paese e amministrative in 12 regioni (tra queste Madrid e la ...

E venne il giorno. Inizia oggi, condalle 7 alle 23 , e continua domani dalle 7 alle 15 la tornata elettorale per l' elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali in 128 municipi dell'Isola : un bivio (di svolta o ...Operazioni di voto al via in Spagna, dove 35,5 milioni di cittadini sono chiamati alleper elezioni comunali in praticamente tutto il Paese e amministrative in 12 regioni (tra queste Madrid e la Comunità Valenciana): come mostrano le immagini della tv pubblica Tve. I seggi ...Roma, 28 mag. Ballottaggi in 41 comuni, oggi e domani, dopo il primo turno di elezioni amministrative che ha visto la vittoria del centrodestra in quattro citta' Sondrio, Treviso, Latina e Imperia e ...

Urne aperte in Turchia per il secondo turno delle Presidenziali: al ballottaggio tra Erdogan e Kilicdaroglu Corriere TV

(ANSA) - MADRID, 28 MAG - Operazioni di voto al via in Spagna, dove 35,5 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per elezioni comunali in praticamente tutto il Paese e amministrative in 12 region ...I seggi dei ballottaggi sono aperti in 34 Comuni oggi, domenica 28 maggio, fino alle 23 e e domani lunedì 29 maggio, dalle 7 alle 15. Per quanto riguarda i capoluoghi, sono sette ...