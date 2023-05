Uomini e Donne | Carlo Alberto Mancini torna a parlare della rottura con Nicole Santinelli | Lo accetto con molta difficoltà

I risultati MEMORIAL DAY SAP Classifica1) Salvatore Giordano (Club Atletica Partinico) 1h23'...Atletica Misilmeri) 1h26'42 5) Quentin Bourdon (Equilibra Running Team) 1h26'44 Classifica1)...Il disegno di legge sarà presentato in aula il 7 giugno. Nel convegno su Diversity e Inclusione, chiesta anche l'equiparazioneper i congedi parentali Un disegno di legge per riservare agli under 35 una quota di posti nei consigli d'amministrazione delle società partecipate dalla Provincia autonomia di Trento. ..., alleanza tra Tina e Gemma: Maria De Filippi costretta a intervenire, cosa è successo, lite tra Elio e Tina Cipollari. L'opinionista esplode: 'Str***o, oggi finisce male'...

Dopo aver annunciato al fine della storia nata con Nicole Santinelli a pochi giorni dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne, l'ex corteggiatore è tornato sui social facendo alcune precisazioni.Federico Nicotera ha deciso di prendere per la prima volta e fare una confessione che spezza il cuore dei fan. Ecco cos’ha detto su Carola… Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono usciti mano nella ...