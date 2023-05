Una tradizione lunga tre generazioni | Anna | una dei ‘Giovani della Filiera’ | si racconta

(Di domenica 28 maggio 2023) Il mondo del lavoro sta cambiando su diversi fronti, influenzato da nuovi aspetti economici, sociali e tecnologici. Questo cambiamento sta coinvolgendo anche le donne, che sempre in maggior numero stanno entrando in settori maschili. A questo contribuiscono diversi fattori, tra cui l’interesse...

... seguita dalla nascita di Soccorso Rosso, ha proiettato lae i principi morali della Famiglia Rame verso il futuro.' È stata la conservatrice dinata nel 1800 che ha ...Tutto un mondo rurale, constoria eche affondava nella notte dei tempi, e con la sua preziosissima conoscenza capillare di un territorio composto da un mosaico di elementi diversi,...... stravolgendo un altro pezzo della nostraculinaria. Fino alla decisione di pochi giorni fa, che mette un allevamento di bovini sullo stesso piano difabbrica altamente inquinante. ...

Campobasso. I Misteri per Giovanni Teberino, «molto più di una ... Primo Piano Molise

A Verona una nuova Aida con Anna Netrebko apre il festival con otto tra i titoli più amati in una carrellata di star. «Un’edizione spartiacque, dal prossimo anno cambierà tutto. Questa è la mia città, ...E' il giorno della Palombella a Orvieto. La festa che più di tutte racchiude in sé la storia e la tradizione della città. Tutto è pronto in piazza Duomo per il ...