Una sostituzione pesante mal digerita | “Se sei sano | non sostituisci Osimhen”

(Di domenica 28 maggio 2023) Il Napoli crolla a Bologna, facendosi rimontare. In tanti hanno preso di mira Spalletti per il cambio di Victornel secondo tempo. Finisce 2-2 allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna-Napoli, occasione ‘sprecata’ dagli azzurri di portare a casa altri tre punti verso la cavalcata finale e verso un nuovo record stagionale dei 92 punti. Non sarà così perchè gli azzurri, in vantaggio di due gol fino al 63? con la doppietta del solito Victor, si sono fatti rimontare incredibilmente dapprima al 63? con Ferguson e poi all’84’ con la rete di De Silvestri. Ma non è finita qui visto che gli azzurri hanno rischiato anche di perderla incredibilmente con la rete di Sansone all’ultimo dei minuti di recupero, gol poi annullato perchè il giocatore rossoblù era scattato in offside. A cadere nel mirino dei tifosi azzurri, come è già accaduto molte altre ...