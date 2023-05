“Un matrimonio mostruoso” | la nuova commedia di Volfango De Biasi dal 21 giugno al cinema

Leggi su lopinionista

(Di domenica 28 maggio 2023) ROMA – Dopo la contrastata unione tra Luna e Adalberto, nuovi amori nascono tra mostri e umani. Finché morte non li separi? “Un” è il sequel di “Una famiglia mostruosa” e arrivera’ in tutte le saletografiche italiane a partire dal prossimo 21. Non è sempre vero che se ne vanno i migliori. É passato a miglior vita Nando, capofamiglia del clan Cornicioni. Sembra che, per una tragica fatalità, sia finito in una doccia di cemento a presa rapida. Il triste evento ha riunito la famiglia umana di Luna, figlia di Nando, e quella mostruosa del marito Adalberto. I parenti, affranti, ignorano che Nando non è nell’aldilà ma in un lontano paradiso fiscale. L’unica a sapere è sua moglie Stella, abbandonata senza un soldo e alla ricerca di un modo per saldare i debiti del “defunto” marito. Stella ...