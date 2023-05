Umbria | quattro ragazzi morti in due incidenti stradali nella notte | le tragedie vicino Perugia e Gubbio

(Di domenica 28 maggio 2023) Sonoin due diversiavvenuti nelle ultime ore sulle strade dell’. Il caso più grave è successo sul raccordo autostradale-Bettolle, dove nelle prime ore della mattina,a Torricella di Magione, sonotredeia bordo di un’auto. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la vettura ha sbandato ed è uscita fuori strada, ribaltandosi in un campo. Il quarto ragazzo è in gravi condizioni. L’altro incidente mortale è avvenuto sulla statale 219 a, poco dopo la mezza, dove ha perso la vita un ragazzo a bordo della sua auto. I carabinieri sono sul posto per i primi accertamenti. ...

La vettura dei giovani, a seguito del violento urto, è sbandata ed uscita di strada dallacorsie, ribaltandosi più volte in un campo. Dei 4 occupanti, 3 sono deceduti sul colpo, mentre uno ...L'incidente più grave è avvenuto nelle prime ore della mattina sul raccordo autostradale Perugia - Bettolle in località Torricella di Magione dove sono deceduti tre deigiovani a bordo di un'...La7.it - Due incidenti automobilistici,morti, tutti giovani . Il primo, con il bilancio più alto è avvento alle prime di questa mattina, in provincia di Perugia , sul raccordo autostradale ...

Quattro giovani morti in due incidenti stradali in Umbria Agenzia ANSA

Notte da incubo lungo le strade umbre. Quattro morti e un ferito in due incidenti stradali. A Torricella, in provincia di Perugia, all'una di notte si è ribaltata un'auto e sono ...Notte di sangue sulle strade della provincia di Perugia. Tre giovani sono morti sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in località Torricella ...