Umbria | auto si ribalta e vola giù dal viadotto a Torricella | 3 morti | 2 sono ragazze Un altro gravissimo Una vittima anche a Gubbio

Secondo quanto ricostruito, l'sulla quale viaggiavano le tre vittime e un quarto giovane è sbandata, ribaltandosi in un campo a lato della strada. Il quarto ragazzo è in gravi condizioni. Un ...In base a una prima testimonianza raccolta dagli inquirenti nell'incidente non ci sarebbero altrecoinvolte. I magistrati - il sostituto Paolo Abbritti e il procuratore capo Raffale Cantone -...Cosa è successo I quattro amici erano a bordo di un'sbandata e uscita fuori strada mentre percorreva il raccordo autostradale Perugia - Bettolle. Lo hanno riferito i vigili del fuoco di Perugia. ...

Umbria, auto si ribalta e vola giù dal viadotto a Torricella: morti 3 ragazzi, il luogo dell'incidente ilmessaggero.it

Assicurazioni auto online, altre truffe in Umbria: oltre dieci casi in poche settimane. I consigli per difendersi.Si aggirava con fare sospetto a bordo di un’auto uno spacciatore di 21 anni denunciato nelle scorse ore a Perugia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo quanto ricostruito ...