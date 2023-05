ULTIM’ORA – Spalletti lascia il Napoli | l’annuncio di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 28 maggio 2023) Oggi pomeriggio ilè sceso in campo allo Stadio Dall’Ara contro il Bologna. La squadra di Lucianonon è andata oltre al 2-2 e ha visto così sfumare la possibilità di fare il record di punti in Serie A. I ragazzi dinon sono gli unici ad essere scesi in campo nella giornata di oggi. Questa sera, a suo modo, anche Aurelio De Laurentiis, presidente delè “sceso in campo”. Il patron delè stato ospite negli studi Rai per rire alcune dichiarazioni ai microfoni di Che Tempo Che Fa, programma in onda su Rai 3 presentato da Fabio Fazio. Il patron azzurro, nel corso della lunga intervista, ha affrontato vari temi. Di seguito le sue parole: Nessuno dava iltranne lei? “Poichè avevamo mandato via tanti giocatori che reputavo ...