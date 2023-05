' Ultimo sullo scooter in tre e senza casco' | la denuncia | che esempio per i giovanissimi?

'Ci hanno segnalato un video pubblicato su TikTok che immortala il cantantein giro per i Quartieri Spagnoli di Napoli su uno scooter con altre due persone. Nessuno, compreso l'artista, indossa il casco . Una cosa inaccettabile da un personaggio pubblico seguito da ......la tecnologia introducendo un sistema motorizzato che mantiene la fotocamera semprestesso ... Peso, ma non per importanza, il peso, fattore fondamentale, soprattutto per chi ha in mente di ...... al 'Picco' si chiude0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota ... E' stata una vittoria bella, convincente, al termine di una gara condotta al comando dal primo all'...

«Ultimo sullo scooter in tre e senza casco ai Quartieri Spagnoli, chieda scusa» ilmattino.it

Quest'estate Fendi scende sul campo da gioco con la limited edition Fendi Active: Basketball Capsule. Come parte della summer capsule 2023, la maison lancia una collezione di activewear dedicata, come ...Bisogna camminare poco più di un'ora, senza fare troppa fatica, ma passeggiare lungo le sponde del lago del Gleno significa ripercorrere la storia di una delle più grandi tragedie dell'Italia post-uni ...