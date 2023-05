Ultimo | il disagio su Salvini e il big del Pd | «Se mi cercano | non mi trovano…» Gelo con Mahmood e la sala stampa di Sanremo | l’esperienza con la terapia

Leggi su open.online

(Di domenica 28 maggio 2023) «Con il tempo troverai le risposte», è il messaggio che Renato Zero mandò ain un periodo particolarmente della sua vita, tra problemi di salute dei parenti e il tentativo di cercare di emergere nel mondo musicale. Ripercorrendo la sua carriera in un’intervista di Aldo Cazzullo al Corriere della Sera, il giovane cantautore romano racconta i tanti no (ben sette, nei vari talent show italiani) ricevuti prima dell’exploit sulla scena nazionale della musica italiana. Un successo legato anche al fatto di aver trovato una propria dimensione e persone di cui fidarsi e poter esprimere il meglio di sé: «Tendi a fidarti, trovi persone che consideri quasi come padri, e solo dopo ti accorgi di aver sbagliato. Per fortuna ho trovato un manager di grande valore e onestà come Max Brigante, e un organizzatore come Clemente Zard, il figlio di David». Nel corso dell’intervista ...