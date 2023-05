Ultime Notizie Serie A | l’Inter batte l’Atalanta | le parole dei tecnici

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 maggio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Atalanta, Gasperini: «Futuro? Rispetto per la società, ma non so se troveremo un punto d’incontro» Ledel tecnico deldopo la sconfitta contro. Inter, Inzaghi: «Il City partirà favorita, ma abbiamo fiducia e sicurezza» Ledel tecnico deldopo la vittoria contro. Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo arrivare in finale con questo entusiasmo» Ledel tecnico della Fiorentina dopo la vittoria contro la Roma. Roma, squadra in silenzio stampa per concentrarsi sulla finale La Roma ha scelto il silenzio stampa in vista ...