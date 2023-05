Ultime Notizie Roma del 28-05-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio hi-fi gallicane fine apertura Palma d’oro al film francese gli anni fuori dai premi si chiude la 76esima edizione del Festival di Cannes e te la serata condotta da Chiara Mastroianni partecipano tra gli altri Jane Fonda Roger corman Tarantino per rapito di Marco Bellocchio il sol dell’avvenire di Nanni Moretti e la chimera di Alice rohrwacher ottimi riscontri di pubblico in una competizione di altissimo bello vita dietro porta a casa la visibilità di 3 film in concorso come non accadeva dal 2015 l’anno di Moretti Sorrentino e Garrone gli attacchi russi sono andati avanti l’intera notte con l’esplosione avvertite non so la chiave Ma anche numerose altre città secondo quanto riferito dal Kiev indipendenti sistemi di difesa aerea sono rimasti attivi allungo le soluzioni sono ...