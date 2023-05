Ultime Notizie – Playoff Nba | Boston Celtics battono ancora Miami Heat | 3-3

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 28 maggio 2023) Iin trasferta iper 104-103 in gara 6 della finale della Eastern Conference e, dopo essere stati sotto 0-3, pareggiano la serie: tra 2 giorni igiocano in casa la decisiva gara 7 con la possibilità di diventare la prima squadra nella storia a ribaltare la serie dopo aver perso le prime 3 partite. Gara 6 viene decisa in un finale incredibile dal canestro che Derrick White realizza a 0”2 dallo scadere.sfrutta i 31 punti di Jayson Tatum e i 26 di Jaylen Brown.spreca il terzo matchpoint nonostante i 24 punti di Jimmy Butler e i 21 di Caleb Martin. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione