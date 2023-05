Ultime Notizie – Incidente in provincia di Arezzo | un morto su strada provinciale 27

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 28 maggio 2023)mortale indi. Alle 6 di stamattina i mezzi di soccorso dell’Asl Toscana sud est sono stati attivati per una Castiglion Fiorentino () sullale 27 dove ha perso la vita un uomo di 34 anni mentre un secondo uomo di 36 anni è stato trasportato in ambulanza in codice 3 all’ospedale di Siena. Lo rende noto il 118 di. Nel sinistro è rimasto coinvolto un mezzo. Sono intervenuti sul posto un’automedica della Fratta, un’ambulanza di Castiglion Fiorentino, i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Cortona. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione