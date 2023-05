Ultime Notizie – convocati | dove vederla in tv

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 28 maggio 2023) Mancano poche ore a Bologna-Napoli, match della 37esima giornata di campionato e ultima trasferta dell’anno per la squadra campione d’Italia. E’ Matteo Marcenaro l’arbitro direttore di gara per la partita allo stadio Stadio Renato Dall’Ara con fischio di inizio alle 15.00. IPer il Bologna sonoBardi, Ravaglia, Skorupski, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Arnautovic, Barrow, Sansone, Zirkzee. Per il Napoli sonoGollini, Marfella, Meret; Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka; Anguissa, Demme, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Simeone. Non ci saranno quindi Mario Rui, Politano, Lozano e lo squalificato ...