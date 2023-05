Ultime Notizie – “Commissario? Prima si fa meglio è”

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilche si occupi della ricostruzione delle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna? “si fa eè, chiunque venga nominato da Palazzo Chigi per me va bene”. Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, dalla Prefettura di Bologna. “Non ho né simpatie né antipatie, ne pongo veti su chicchessia – afferma Salvini – La scelta che il presidente farà ha tutto il mio sostegno, qualunque scelta sia fatta”. E aggiunge: “Io mi occupo di strade e ferrovie e non partecipo al toto nomi e al toto nomine”. Quanto all’ipotesi che venga nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo: “Lo conosco e lo stimo per il lavoro fatto per l’emergenza Covid. Ma in questi giorni ho letto tanti nomi…”. “Esprimo l’auspicio che ilvenga scelto in fretta in base alle competenze tecniche ...

Venezia, l'acqua del Canal Grande diventa verde fluorescente: le ipotesi Corriere della Sera

In Turchia sono appena stati chiusi i seggi, aperti questa mattina dalle 8, in occasione del ballottaggio delle elezioni presidenziali che vede il candidato dei maggiori partiti di opposizione Kemal K ...Matteo Manasero, the former golden boy of Italian golf, returned to winning ways in Denmark Sunday lifting the Copenhagen Challenge, part of the second-tier Challenge Tour. © ANSA ...