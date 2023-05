Ultima panchina in A di Mou con la Roma?

(Di domenica 28 maggio 2023) L'allenatore giallorosso non sarà innell'gara di serie A trae Spezia: ecco cos'è successo a Firenze e il suo futuro in bilico

Così il Milan può diventare un punto di ripartenza, perché la sfida dell'Allianz Stadium (l'... che salvo cataclismi sarà ancora con Allegri inma anche con un nuovo diesse ad aiutarlo ...... potrebbe essere stata l'partita dopo 7 lunghissimi anni, potrebbe essere stata l'... ma qualsiasi fosse la scelta dei vari allenatori passati sulladella Sampdoria, Quagliarella ...... il cartellino giallo di Firenze gli farà saltare l'sfida all'Olimpico contro lo Spezia, ... Roma ko, testa già al Siviglia e al recupero di Dybala - le ultime parlano di unasicura e un ...

L'allenatore giallorosso non sarà in panchina nell'ultima gara di serie A tra Roma e Spezia: ecco cos'è successo a Firenze e il suo futuro in bilico ..."Domani gioca Michel" annuncia Thiago nel sabato di vigilia. Per gli amanti del genere Aebischer titolare sa quasi di anticipazione succosa. Per chi invece ritiene che non possa avere grandi prospetti ...