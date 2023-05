(Di domenica 28 maggio 2023) Kiev, 28 mag. (Adnkronos) - Il presidente Volodymyrha chiesto alucraino di imporre ulterioricontro l'per 50 anni. La bozza di risoluzione comprende il divieto totale di commercio con Teheran, di investimenti e trasferimento di tecnologie, oltre lo stop al transitoiano attraverso il territorio ucraino e il blocco di beniiani in Ucraina. Ilucraino, che non ha ancora programmato il voto, deve approvare il disegno di legge affinché diventi legge. L'ha fornito alla Russia materiale militare, compresi droni Shahed. Sia gli Stati Uniti che la Ue hanno impostoall'per aver fornito alla Russia questi droni. Nel attacco di droni della notte scorsa, la ...

" La storia dell'è un'irritazione di lunga data per i russi insicuri ", ha detto Andriy Yermak , capo dell'ufficio del presidente Volodymyr, sul suo canale Telegram. Il bilancio del ......resistito per oltre un anno all'avanzata delle truppe russe nel proprio territorio ora l'... sono in corso", spiega Mikhaylo Podolyak consigliere del presidentema "ci vorrà un periodo ...... a cominciare dal conflitto infino alle pericolose spinte centrifughe dentro la Chiesa al ... Naturalmente pensa all'impossibilità attuale di fare dialogaree Putin e alla missione ...

Mosca, 28 mag. (Adnkronos) – Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ritiene che le parole del senatore statunitense Lindsey Graham, “secondo cui i soldi degli Stati Uniti sa ...Città del Vaticano – E' sempre il diavolo a creare guerre e divisioni. Papa Francesco torna a puntare l'indice contro il potere immenso di Satana quale causa dei ...