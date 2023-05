Ucraina | sindaco | ' Kiev colpita da massiccio attacco con droni'

Qui, nell'area di pertinenza del comando aereo" Center, "la maggior parte dei droni d'attacco è stata distrutta", ha riferito l'Aeronautica Militaresu Telegram. Ildi Kiev, Vitali ...2023 - 05 - 28 09:05:10 Pioggia di droni su Kiev, il: 52 abbattuti L'esercito ucraino ... L'Aeronautica militareha reso noto l'abbattimento degli Shaded lanciati dalle regioni russe di ...... come riporta Rbc -. Secondo informazioni non definitive, un uomo di 40 anni è rimasto ... Su Telegram ildi Kiev Vitaly Klitschko, ha invitato i cittadini a "rimanere nei rifugi. Non ...

Attacco massiccio di droni nella notte su Kiev, un morto. La contraerea ne abbatte più di 50 - Mosca: le forniture di armi turche a Kiev sono contrarie al ruolo di mediazione - Mosca: le forniture di armi turche a Kiev sono contrarie al ruolo di mediazione RaiNews

Kiev, 28 mag. (Adnkronos) – La Russia ha effettuato un nuovo massiccio attacco notturno con droni contro la capitale dell’Ucraina Kiev, uccidendo almeno una persona. Lo ha riferito il sindaco Vitaliy ...L'attacco è avvenuto alla vigilia dell'anniversario della fondazione della capitale ucraina. KIEV - L'esercito ucraino questa notte ha abbattuto 52 droni di fabbricazione iraniana nello spazio aereo d ...