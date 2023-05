Ucraina-Russia | Kiev abbatte 52 droni Shaded nella notte | morto un civile

'I nostri piani prevedono di andare via da Bakhmut per il primo giugno. Potremmo non avere il tempo di consegnare tutto ai militari (dell'esercito regolare russo), forse ci vorrà qualche giorno in più.Per quanto riguarda i fischi dei tifosi, l'ha le idee altrettanto chiare. "Voglio vedere ...non potranno mostrare loghi di sponsor di aziende possedute o controllate dallo Stato in. "...Ed è solo l'inizio", il sindaco Reva: "Bakhmut è persa ma la ricostruiremo più bella di prima" Nube radioattiva, Mosca spaventa l'Europa ma Kiev smentisce. Ecco cosa sappiamo e cosa invece ...

Attacco massiccio di droni nella notte su Kiev, un morto. La contraerea ne abbatte più di 50 - Ue: "Su munizioni siamo in contatto con la Nato per un coordinamento" - Ue: "Su munizioni siamo in contatto con la Nato per un coordinamento" RaiNews

Niente foto di rito al momento del sorteggio. Niente stretta di mano alla fine. L'ucraina Marta Kostyuk, una delle più intransigenti nel chiedere ...Minsk, 28 mag. (Adnkronos) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha affermato che la Russia fornirà armi nucleari a qualsiasi Stato che si unisca all’Unione Russia-Bielorussia. Lo scrive il ...