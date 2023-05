Ucraina | Mosca | Invio aerei F - 16 a Kiev escalation inaccettabile | Papa Francesco | Tante guerre | incredibile il male che l' uomo fa

(Di domenica 28 maggio 2023) 28 mag 11:16: "F - 16 all'" Secondo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, con i piani per fornireF - 16 agli occidentali stanno 'giocando ...

28 mag 11:16: "F - 16 all'Inaccettabile escalation" Secondo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, con i piani per fornire aerei F - 16 a Kiev gli occidentali stanno 'giocando col fuoco'. Il ...Costrizione sulle concessioni: svelati i piani disui negoziati con l'...risultato con la firma a Istanbul dell'accordo che sbloccò le esportazioni di grano dall', ...presso l'Università di Marmara e ha completato un dottorato presso l'Istituto statale diper le ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 459. Esplosioni sono state segnalate a Kiev, dove è entrata in azione la difesa aerea, e in tutto il Paese. Zelensky ribadisce la linea ucraina contro la Russia: ...Il presidente bielorusso Lukashenko sembra essere gravemente malato e ricoverato in una clinica di Mosca. Ecco cosa si sa delle sue condizioni di salute e perché questo è importante per l'Europa.