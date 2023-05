Ucraina | governatore Belgorod | ' americani e polacchi nel gruppo dei sabotatori' **

Siamo nell'Ovest della Russia, ai confini con l', a circa 600 chilometri da Mosca . Qui l'... Anche in queste ore, secondo ildella regione russa, Vyacheslav Gladkov, c'è stato un ......curato in Lombardia i bambini malati oncologici dell', l'Associazione Cometa di Como e la LEDHA, Lega per i diritti delle persone con disabilità. "Una celebrazione - ha spiegato il...La guerra è poi tornata a sconfinare a Belgorod: in mattinata, ildella regione russa ... Di fronte agli obiettivi dell', la Russia si prepara rafforzando le difese nei territori ...

**Ucraina: governatore Belgorod, 'americani e polacchi nel gruppo ... La Nuova Ferrara

Mosca, F-16 all'Ucraina Occidente sta giocando col fuoco" Lavrov: 'Si tratta di un'escalation inaccettabile'. L'esercito ucraino la scorsa notte ha abbattuto 52 droni di fabbricazione iraniana nello ...Guerra Ucraina, diretta oggi 28 maggio. «Dio, nostro padre celeste, benedici la nostra decisiva offensiva, la nostra sacra vendetta, la nostra santa vittoria». Il comandante delle ...