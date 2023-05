Uccise la cugina Giusy e l’abbandonò sugli scogli | dopo quasi 20 anni di carcere chiede perdono alla famiglia

(Di domenica 28 maggio 2023) Nel 2004 ha ucciso suaPotenzaaverla sfigurata. Ora ha chiestodella giovane che quando è stata uccisa aveva solo 14. Per quell’omicidio, commesso nel 2004 a Manfredonia, in provincia di Foggia, GiovPotenza è stato condannato a 30di reclusione e ora. A riferirlo è l’avvocato Innocenza Starace che assiste i parenti di, tra cui il nonno materno della vittima. Quest’ultimo ha fatto sapere, attraverso il suo legale, di essere “disposto a perdonare l’assassino di sua nipote solo se rivelasse chi sono i suoi complici”. Del coinvolgimento di altre persone nell’omicidio è convinta anche Starace: “Anche sotto il ...

Nel 2004 ha ucciso sua cugina Giusy Potenza dopo averla sfigurata. Ora ha chiesto perdono alla famiglia della giovane che quando è stata uccisa aveva solo 14 anni. Per quell'omicidio, commesso nel 200 ...