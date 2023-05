Twitter fugge dal No Ue alle fake news W Twitter!

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 maggio 2023) – La notizia è sul Corriere.it:“potrebbe non adeguarsi al Digital service act” che obbliga i grandi gruppi social a non diffondere disinformazione. Lasciatemelo dire sùbito: Viva! Sono matto? Pensate che io sia favorevole alla disinformazione? Sbagliate: sono contrario a mettere il bavaglio a chi esprime idee diverse da quelle imposte da chi controlla l’informazione. A dar retta ai monopolisti dell’informazione, in Italia, nel mondo, le notizie vere sono soltanto quelle che fanno comodo a lorsignori. L’elenco delle vere, delle bufale diffuse capillarmente dai grandi giornali e dgrandi emittenti televisive soltanto negli ultimi tempi, non entrerebbe nei 43 volumi della Treccani, nell’elenco telefonico di tutto il mondo. Volete qualche esempio? Cito soltanto le notizie ...