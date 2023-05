Tv di Stato turca | Erdogan vince le elezioni con il 52%

Lo dicono i dati della tv diTrt, non ancora confermati ufficialmente dal Consiglio elettorale turco Ysk, con oltre il 98% delle schede scrutinate. Il leader turco si assicura in questo ...Lo dicono i dati della tv diTrt, non ancora confermati ufficialmente dal Consiglio elettorale turco Ysk, con oltre il 98% delle schede scrutinate. Il leader turco si assicura in questo ...La tv di: "Il presidente rieletto per un terzo mandato" "Il presidente Erdogan èrieletto per un altro mandato" . Lo riporta con una breaking news la tv di, annunciando la ...

Erdogan rieletto in Turchia e minacciato: "Discorsi dal balcone", cosa non torna Liberoquotidiano.it

Milano, 28 mag. (LaPresse) - Con il 98,52% delle schede conteggiate, i media di Stato turchi danno il presidente turco Recep Tayyip Erdogan vincente nel ...Dopo una battaglia serrata con il candidato unico dell'opposizione Kemal Kiliçdaroglu, a spuntarla è stato di nuovo lui: Recep Tayyp Erdogan. Il ...