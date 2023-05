Tuttosport – Juve-Milan | i convocati di Allegri | non c’è Vlahovic

Leggi su justcalcio

(Di domenica 28 maggio 2023) 2023-05-28 15:36:25 Arrivano conferme da TS: Lantus affronta ilall’Allianz Stadium nel big match della penultima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono mandare un segnale importante per aggiudicarsi un posto in Europa dopo la brutta sconfitta di Empoli e per farlo dovranno imporsi contro la squadra di Pioli, attualmente quarta in classifica. In caso di successo contro i rossoneri la Vecchia Signora potrebbe ancora sperare in una clamorosa qualificazione in Champions League, nonostante i 10 punti di penalizzazione. L’importanza della sfida è stata rimarcata anche in conferenza da, che alla fine potrà contare su Alex Sandro ma non suntus, la lista deicontro ilPORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio. DIFENSORI: ...