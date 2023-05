(Di domenica 28 maggio 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr, si è congratulato con Recep Tayyipper la rielezione a presidente della. In un tweet, scritto sia in ucraino che in turco,ha auspicato “un ulteriore rafforzamento del partenariato strategico a beneficio dei nostri Paesi, nonché il rafforzamento della cooperazione per la sicurezza e la stabilità dell’Europa”. L'articolo proviene da Italia Sera.

È di importanza strategica sia per l'Ue che perlavorare per far progredire queste ... A congratularsi, oltre al presidente russo Putin e al presidente ucraino, l'emiro del Qatar, ...Il presidente ucraino, Volodymyr, si è congratulato con Recep Tayyip Erdogan per la rielezione a presidente della. In un tweet, scritto sia in ucraino che in turco,ha auspicato 'un ulteriore rafforzamento del partenariato strategico a beneficio dei nostri Paesi, nonché il rafforzamento della ...Il presidente ucraino, Volodymyr, si è congratulato con Recep Tayyip Erdogan per la rielezione a presidente della. In un tweet, scritto sia in ucraino che in turco,ha auspicato "un ulteriore rafforzamento del partenariato strategico a beneficio dei nostri Paesi, nonché il rafforzamento della ...

Turchia, Zelensky a Erdogan: "Rafforzare relazioni" Tiscali Notizie

Ankara, 28 mag. (Adnkronos) - 'Il nostro popolo si è affidato di nuovo a noi'. Così Recep Tayyip Erdogan nel discorso ai suoi sostenitori che ...“Congratulazioni al presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan per la sua vittoria alle elezioni presidenziali”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky utilizzando la li ...