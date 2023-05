...voto inper il ballottaggio tra il capo di Stato uscente Recep Tayyip Erdogan e il candidato alla presidenza della Repubblica dei maggiori partiti di opposizione Kemal Kilicdaroglu. I...... Erdogan, che sfida il candidato dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu, ha esortato a "iniziare il secolo dellacon i nostri voti". Secondo quanto riferito dall'agenzia Anadolu, i...Ha chiesto una grande vittoria e ha invitato a 'iniziare il secolo dellacon i loro voti'. Iresteranno aperti dalle 8:00 alle 17:00, e ...

Turchia, seggi aperti per il ballottaggio tra Erdogan e Kilicdaroglu - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Sono iniziate alle 8 ora locale, le 7 in Italia, le operazioni di voto in Turchia per il ballottaggio tra il capo di Stato uscente Recep ...Seggi aperti in Turchia per il secondo turno delle elezioni Presidenziali. Oltre 64 milioni di elettori scelgono tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e il socialdemocratico Kemal Kilicdarogl ...