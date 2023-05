Turchia | presidente Erdogan è in vantaggio nelle proiezioni per rielezione

Senza troppe sorprese, Recep Tayyip Erdogan si confermadella. Già dai primi scrutini non c'erano molti dubbi: è rimasto sempre in vantaggio rispetto all'avversario, Kemal ...... dove lasta costruendo strutture di accoglienza in collaborazione col Qatar. Ilturco, se eletto nuovamente, vorrebbe rimpatriare i rifugiati anche in altre regioni della Siria ed ...Ilturco uscente Recep Tayyip Erdogan è in vantaggio sia nelle proiezioni dell'agenzia indipendente Anka che lo attesta al 50,6%, contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, sia in quelle dell'...

ANKARA - Recep Tayyip Erdogan è stato rieletto presidente della Turchia nel ballottaggio e si appresta a guidare il paese per un nuovo mandato. Le ...Ballottaggio presidenziali in Turchia, è in corso lo spoglio dei voti che indicherà chi tra Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdaroglu sarà il nuovo presidente. Con l’89,8% delle schede scrutinate, Erd ...