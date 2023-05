Turchia | Erdogan vince le elezioni | Popolo si è affidato di nuovo a noi

(Di domenica 28 maggio 2023) Ankara, 28 mag. (Adnkronos) - "Il nostrosi èdia noi". Così Recep Tayyipnel discorso ai suoi sostenitori che si erano raccolti davanti alla sua abitazione a Istanbul per festeggiare la vittoria al ballottaggio dellepresidenziali in. Il presidente in carica ha vinto il ballottaggio per un altro mandato di cinque anni su Kemal Kilicdaroglu. Secondo i risultati forniti dall'agenzia semiufficiale Anadolu,ha ottenuto il 52,10% dei voti mentre il suo sfidante Kemal Kilicdaroglu, ha ricevuto il 47,90% dopo aver scrutinato il 99,49% delle schede. Il ballottaggio ha visto un'alta affluenza alle urne, pari all'86,98%, con quasi 54 milioni di cittadini che si sono recati ai seggi. "Il nostrosi è ...

Elezioni in Turchia: Erdogan vince ma non trionfa la Repubblica

