Turchia | Erdogan vince le elezioni | Popolo si è affidato di nuovo a noi

"Con questa vittoria si è aperta la porta del secolo della", ha dichiarato ancora, arringando i suoi sostenitori. Il presidente rieletto ha anche auspicato che il principale partito ......vince, ma non stravince e il suo sfidante ottiene un ottimo risultato. Mai un candidato dell'opposizione si era così avvicinato al livello del consenso dell'uomo forte della, ...Nella giornata che lo ha visto per la terza volta eletto come presidente della- anche se stavolta costretto al ballottaggio dall'avversario Klçdarolu - , Recep Tayyip Erdoan è andato a votare in mattinata nella scuola secondaria Saffet Cebi di Istanbul. Proprio come in ...

Erdogan vince ancora, ma ora il sultano è meno forte Agenzia ANSA

Ankara, 28 mag. (Adnkronos) - 'Il nostro popolo si è affidato di nuovo a noi'. Così Recep Tayyip Erdogan nel discorso ai suoi sostenitori che ...Milano, 28 mag. (LaPresse) - Il capo del Consiglio supremo elettorale della Turchia (Ysk), Ahmet Yener, ha annunciato ufficialmente che Recep Tayyip Erdogan ...