Turchia Erdogan dichiara vittoria | sarà di nuovo presidente

(Di domenica 28 maggio 2023) Recep Tayyphato lanel ballottaggio in. Ha ottenuto il 52% di voto, efino al 2028, quando avrà 74 anni. “I vincitori, sia delle elezioni del 14 maggio che di quelle del 28 maggio, sono tutti i nostri 85 milioni di cittadini”, ha detto parlando da un tetto di un autobus elettorale, da dove ha iniziato il discorso dellacantando una canzone arabesca. “Vorrei ringraziare ogni singolo membro della nostra nazione che ancora una volta ci ha affidato la responsabilità di governare il Paese per i prossimi cinque anni”, ha continuato. Il conteggio ufficiale — quello dell’autorità elettorale governativa — non è ancora finito al momento della statura di questo articolo, ma i dati diffusi dalle agenzie di stampa sono ...

Elezioni in Turchia, Erdogan vince il ballottaggio: confermato alla presidenza. I risultati ufficiali Corriere della Sera

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Terzo mandato per Recep Tayyip Erdogan, che ha vinto le elezioni presidenziali in Turchia. Erdogan, a conclusione dello scrutinio dei voti del ballottaggio, ha ...