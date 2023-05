Turchia alle urne per il ballottaggio | Erdogan ci crede

Aperte questa mattina8:00 ora locale (le 7:00 in Italia) le urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali in. In campo, il capo dello Stato turco uscente, Recep Tayyip Erdogan , contro lo sfidante ...12.00,Erdogan spera in una riconferma Secondo turno delle elezioni presidenziali in. Si vota finoore 17. Al ballottaggio il presidente uscente Erdogan, dato per favorito, e il leader dei maggiori partiti d'opposizione Kilicdaroglu. In serata i primi risultati. Hanno già ...Il presidente Recep Tayyip Erdogan crede nell'ennesimo trionfo, che lo incoronerebbe per la terza volta capo di Stato fino al 2028, in caso di vittoria nel ballottaggio di oggi contro lo sfidante ...

Alle urne sono chiamati 64,1 milioni di turchi. I sondaggi indicano Erdogan come favorito. Sono iniziate alle 08.00 ora locale, le 07.00 in Svizzera, le operazioni di voto in Turchia per il ballottagg ...