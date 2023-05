Trovare i soldi non chi li spende il premier Meloni chiude il caso commissario

(Di domenica 28 maggio 2023) "Vedremo le funzioni, valuteremo le competenza e sceglieremo il profilo più adatto". A delineare l'identikit delche si occuperà di gestire la fase della ricostruzione post-alluvione è la presidente del Consiglio, Giorgia. Il decreto di nomina non è atteso a stretto giro, nel Consiglio dei ministri che si terrà nei prossimi giorni andrà un provvedimento per la valorizzazione dei prodotti Made in Italy (e dovrebbe finire sul tavolo del governo anche la nomina dei commissari di Inps e Inail, da formalizzare con Dpcm entro mercoledì 31 maggio). A Palazzo Chigi si prende tempo, si studiano le possibili alternative alla soluzione che porta al governatore dell'Emilia Romagna (e presidente del Pd), Stefano Bonaccini. Per, come ribadito nel corso di una intervista al Messaggero, la priorità è fare un bilancio ...

vengono erogati fino alla revoca dell'ordinanza di sgombero, oppure fino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro in casa o, infine, fino a che si sia ...Dulcis in fundo, mancherebbero anche iper rimborsare i detentori di titoli del Tesoro. ... Problemi interni a tutti i partitila quadra non è facile, anche se pare che Biden ci sia alla ...'Non ho né simpatie né antipatie né pongo veti - ha aggiunto Salvini - quando il presidente Meloni dice che sta lavorando per' per la ricostruzione 'è una riflessione che condivido. ...

Emilia Romagna, Meloni irritata: "Commissario Problema è trovare ... Il Denaro

Giorgia Meloni è certa: per mettere in sicurezza l'Italia e il suo territorio ora bisogna cambiare strategia, definendo «una sfida epocale» il progetto della cura del territorio. Presidente del Consig ...Giorgia Meloni: "Mettere in sicurezza l'Italia è una sfida epocale. Stiamo purtroppo scontando decenni di scelte mancate e di ritardi e l'idea, errata, che la cura del territorio non fosse un ...