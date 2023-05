Tromba d' aria sul Lago Maggiore Si ribalta una barca turistica | un morto e quattro dispersi

Leggi su agi

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - Ci sarebbe una persona deceduta oltre a tre ancora disperse nell'incidente verificatosi questa sera sul, dove a causa di un violento temporale unacon ventipersone a bordo, 22 passeggeri e due persone di equipaggio si èta nelle acque tra Lisanza, nel Varesotto e Dormelletto nel Novarese. Tra le persone che mancano ancora all'appello ci sarebbe anche una donna dell'equipaggio. Per quanto riguarda l'identità della persona deceduta, si tratterebbe di un giovane straniero Secondo quanto si è appreso quattordici dei naufraghi sarebbero riusciti a raggiungere la località Piccaluga, e sono stati soccorsi:di loro sono stati portati in ospedale, 3 in codice verde e una in codice giallo. #Varese, imzione ...