Tre morti nello schianto tra un' auto e due moto nel Foggiano

(Di domenica 28 maggio 2023) AGI - Tre persone sono morte in un incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio, sulla statale 90 la Foggia-Napoli, nei pressi di Troia, nel. Nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte dueciclette e un'mobile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Sono ancora da accertare le cause dell'incidente.

Ancora un incidente mortale sulle strade italiane. È diil bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all'altezza di Troia, in provincia di Foggia. Secondo le prime informazioni, a essere coinvolte nell'...approfondimento New Mexico,in sparatoria durante raduno motociclistico... che controllerà gli allevamenti, i macelli e i prosciuttifici del Consorzio per i prossimi... Sono topidopo aver ingerito il veleno Se così fosse questo potrebbe entrare in circolo nel ...

Incidente nel Foggiano tra due moto e un'auto: tre morti QUOTIDIANO NAZIONALE

È di tre morti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all’altezza di Troia, nel Foggiano ...AGI - Tre persone sono morte in un incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio, sulla statale 90 la Foggia-Napoli, nei pressi di Troia, nel Foggiano. Nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte due motoc ...