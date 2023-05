Traffico Roma del 28-05-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 maggio 2023) Luceverdemai trovati dalla redazione in studio Stefano Baiocchi in pieno svolgimento la ventunesima ultima tappa del giro d’Italia e ciclisti stanno impegnando le strade del centro storico e toccando di sessioni di alcuni tratti di entrambi Lungotevere l’avevo ai Fori Imperiali è previsto intorno alle 18:45 ricordiamo che è chiusa la stazione metro di Colosseo per cui treni invii transitano senza riaperte sia la Cristoforo Colombo si è la Pontina proprio sulla Pontina permangono rallentamenti tra Castelno Trigoria Castel di Decima prima della riapertura della Pontina e della Colombo molto deldiretto versosi era riversato sulla Laurentina è lungo la via Ardeatina interessate ancora da code e rispettivamente da Trigoria ed a Falcognana permangono disagi sul Raccordo Anulare risolto l’incidente ...