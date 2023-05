Traffico Roma del 28-05-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 maggio 2023) Luceverdementre avanti dalla redazione Studio Stefano Baiocchi in pieno svolgimento nella capitale la ventunesima e ultima tappa del giro d’Italia di ciclisti hanno passato le Terme di Caracalla raggiungendo il centro città il circuito interessa quindi vaste porzioni della centro storico toccando diversi Rioni 3 quali San Saba Il Celio e quindi diversi tratti di entrambi i Lungotevere moltissime le strade internet al transito notevoli anche le misure di sicurezza anche per la presenza al traguardo del presidente Mattarella Arriva ai Fori Imperiali previsto intorno alle 18:45 dalle 15:30 chiusa la stazione metro di Colosseo per cui treni vi transitano senza fermare chiusura interessano anche le rampe di collegamento del raccordo anulare la Pontina è tra il raccordo è la Colombo ed è cominciata la riapertura di diversi tratti della Colombo da Ostia verso il centro ...