Traffico Roma del 28-05-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi è partita da poco meno di un’ora la ventunesima tappa del giro d’Italia lo Start dall’Eur davanti al Palazzo della Civiltà Italiana la tua anche come Colosseo quadrato e ciclisti stanno impegnando la Cristoforo Colombo così sarà fino a Castel Fusano ricordiamo che sulla Colombo le carreggiate centrali resta chiusa alper l’intero percorso una volta tornati indietro proseguiranno Sempre sulla Colombo in direzione delle Terme di Caracalla raggiungendo il centro della capitale il circuito interessa ma quindi vaste porzioni della centro storico toccando diversi Rioni tra i quali San Saba Il cielo e Prati e quindi diversi tratti di entrambi i Lungotevere moltissime le strade internet al transito notevoli anche le misure di sicurezza anche per la presenza al traguardo del ...