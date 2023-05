Traffico Roma del 28-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 maggio 2023) Luceverdetrovati all’ascolto sul Raccordo Anularein coda in carreggiata interna tra l’uscita di via Casilina e via Appia sulla via Flaminia incidente in direzione fuori città in unità del raccordo anulare all’ingresso della carreggiata esterna a Testaccio fino alle ore 13 modifiche alla viabilità per una corsa podistica con partenza e ritorno da piazza Santa Maria Liberatrice percorso di piazza Testaccio via Giovanni Battista Bodoni e via Nicola zabaglia deviazione per le linee bus 83170 e781 e possibili disagi alnella zona che interessa la gara pomeriggio di sport oggi acon la ventunesima tappa del giro d’Italia la tappa Si snoderà tra l’euro e dove fissata la partenza intorno alle 15:30 e ostia con andata e ritorno sulla Cristoforo Colombo e poi il centro storico traguardo ai Fori ...