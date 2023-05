Traffico Roma del 28-05-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 maggio 2023) Luceverdevetro Mattia l’ascolto la situazionedel momento non sta provocando problemi alla circolazione Tutto abbastanza tranquillo sulle strade e consolari della città metropolitana dial Quadraro possibili disagi diper la corsa amatoriale chiamata Quadraro Run interessate Piazza dei tribuni fino a via dei Quintili viale dei Consoli e via Santa Maria del Buon Consiglio e vai oggi la ventunesima ed ultima tappa del giro d’Italia con partenza in zona Eur davanti al Palazzo della Civiltà Italiana intorno alle 15:30 poi si passerà da Ostia e Casal Palocco Successivamente la corsa raggiungere il centro della capitale il circuito attraverserà zone come Ponte Regina Margherita a Castel Sant’Angelo Terme di Caracalla e via della Conciliazione numero dei divieti di sosta e strade chiuse ad ampio ...