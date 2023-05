(Di domenica 28 maggio 2023) Ancora disagi in Emilia Romagnapere ancora disagiin Emilia Romagna. La circolazione è regolare sulla rete viaria principale nazionale, ma ci si attende una moderata intensificazione delper gli spostamenti a corto e medio raggio, in uscita dai maggiori centri abitati nella mattinata e in senso opposto dal tardo pomeriggio/serata. In particolare, sull’A22 del Brennero, è previsto, anche per la giornata di domani lunedì 29 maggio,da moderato aper gli spostamenti connessi alla festività della. Permane sulla SS 3 bis Tiberina (E45) il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 3,5 t, esclusi i mezzi che trasportano persone e quelli di emergenza, in ...

'Inoltre, la viabilità provinciale è stata seriamente compromessa dagli eventi alluvionali e non è in grado di poter sopportare l'volume diche in questi giorni sta interessando ...La settimana si è conclusa venerdì con un sinistro a Usella che però non ha impattato sule non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte. 'E' stata una settimana di duro lavoro - ...Sull'importante arteria autostradale si registramoltocon frequenti code tra il confine di Stato di passo del Brennero ed Affi, l'uscita che serve le località meridionali sul lago ...

Traffico intenso per Pentecoste, la situazione sulle strade italiane Adnkronos

